Wil Lichtenvoorde een extra 'o' om Groenlo voor te zijn?

Zandafgraving verder op gebied van zestien voetbalvelden

7:14 GENDRINGEN - Het bedrijf Netterden Zand en Grind gaat de zandwinning in het Azewijnse Broek, in het buitengebied van Gendringen, verleggen naar een gebied van zestien voetbalvelden groot ten zuiden van de zandwinplas waar nu gegraven wordt. Het graafwerk van het bedrijf in de huidige plas is daarmee afgerond.