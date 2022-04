Wiljo en Mirjam uit Aalten laten hun nieuwe, moderne stal zien na juridisch gevecht

DZC’68 verliest teleurstel­len­de topper van DTS Ede en haakt af

DOETINCHEM - DZC'68 is voorlopig afgehaakt in de titelrace in de eerste klasse D van het zaterdagvoetbal. De De Doetinchemmers verloren de topper tegen DTS'35 uit Ede met 0-1.

9 april