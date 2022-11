Winterswijk wil steenfabriek voor 5,1 miljoen kopen: ‘We zitten te springen om ruimte voor bedrijven’

Pleun (11) wint prijs met haar vredespos­ter mét omgekeerde vlag: ‘Een foutje, maar eigenlijk best leuk’

VARSSEVELD – In haar prijswinnende tekening over vrede zit een omgekeerde Nederlandse vlag. Die heeft niets te maken met protesten van boeren, benadrukt de 11-jarige Pleun Goldewijk uit Varsseveld. ,,Het was eigenlijk niet de bedoeling, een vergissing, Maar toen het klaar was dacht ik: dit is eigenlijk best leuk.”

23 november