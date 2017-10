Winterswijker (58) eerst aangereden voor hij klappen kreeg met hamer

Mirjam Koster opvolger van René van Gils

16:04 DOETINCHEM - Mirjam Koster gaat René van Gils opvolgen als voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College in Doetinchem. Van Gils gaat in april 2018 met pensioen bij het ROC. Koster is nu nog directeur bij hogeschool Saxion in Deventer.