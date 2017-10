Winterswijker helpt als enige bij ongeval in Brussel, terwijl anderen filmen

Op de vierbaansweg waren drie banen bezaaid met onderdelen van de verongelukte auto. ,,De andere automobilisten reden er gewoon doorheen en dat ergerde me’’, bekende Bennink, eigenaar van een koeriersdienst. ,,Ze hadden geen tijd om te stoppen en te helpen, maar wel allemaal met de mobiel filmen en foto's maken. Dat schijnt de tijd te zijn, maar ik heb mijn burgerplicht gedaan.’’



Bennink stopte op de vluchtstrook en stak, met gevaar voor eigen leven, drie rijbanen over. ,,De snelheid was er uit, dus dat scheelde. De auto was total loss, maar de man stapte ongedeerd uit. Hij had geen klachten, zei hij. De auto van de man had een Nederlands kenteken, maar de bestuurder sprak Engels en Frans, volgens mij was hij een Belg. Ik heb reflecterende hesjes uit mijn auto gehaald en heb bij hem staan wachten op de hulpdiensten. Toen bleek dat ik niet nodig was, ben ik verder gereden. Maar ik zat nog wel even te shaken in de auto.’’