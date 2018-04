Winterswijkers die met spullen naar auto Google Street View gooien, gaan opnieuw viraal

Hits overleden dj Avicii vanuit Doetinchem­se kerktoren

15:18 DOETINCHEM - De Doetinchemse stadsbeiaardier Roel Smit speelt dinsdag drie nummers van de overleden dj Avicii (28). Vanuit de toren van de Catharinakerk zijn vanaf 13.00 uur de wereldhits Wake me up, Hey Brother en Addicted to You te horen.