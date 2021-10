Winterswijks raadslid Loes ten Dolle kreeg 11 doodsbedreigingen: ‘We móéten de verharding stoppen’

WINTERSWIJK - Een emotioneel raadslid Loes ten Dolle deed dinsdagavond een oproep in de raad van Winterswijk om de verharding in de maatschappij te stoppen. Ze bekende het afgelopen jaar maar liefst elf doodsbedreigingen te hebben gehad via Twitter.

Ten Dolle (D66) vindt de verharding in de samenleving en met name op sociale media stuitend. ,,We zitten nu voor de verkiezingen en zijn bezig nieuwe leden voor onze partij te zoeken. Als ik dan hoor dat meerdere nieuwe leden er niet voor durven uit te komen dat ze lid van D66 zijn, omdat ze bang zijn voor reacties van hun familie of van vrienden, dan vind ik dat heel erg. We moeten de verharding stoppen.”

Ze stelde dat alles begint met vertrouwen, in elkaar en in de overheid. ,,Ik moet helaas constateren dat hier in onze eigen raad al wantrouwen bestaat. Hoe moeten we dan verwachten dat mensen vertrouwen in ons hebben, als wij zelf niet het goede voorbeeld geven? Het probleem is dat niemand zich probleemeigenaar voelt.”

Quote Hoe moeten we verwachten dat mensen vertrouwen in ons hebben, als wij zelf niet het goede voorbeeld geven? Loes ten Dolle, Raadslid D66

Haar emotionele oproep kreeg steun van andere fractievoorzitters.

Ten Dolle wilde niet man en paard noemen. ,,Er is de afgelopen twee jaar genoeg gepasseerd. Ik zou zeggen, laat iedereen goed in de spiegel kijken. Ik blijf geloven in mijn idealen. Want alle vooruitgang begint uiteindelijk met idealen. Een ideaal van vertrouwen en verdraagzaamheid.”