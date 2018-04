Winterswijkse ondernemer schenkt schoenen aan zwerver op blote voeten

Live: Kaandorp schiet Jong AZ weer op gelijke hoogte met De Graafschap (2-2)

28 april De Graafschap gaat zaterdagavond (19.45 uur) in Wijdewormer op jacht naar de vierde periodetitel in de eerste divisie. Winnen de Doetinchemmers zelf bij Jong AZ en verspelen de beloften van PSV punten tegen koploper Fortuna Sittard (heeft al een periode), dan is de periodetitel een feit.