Winterswijkse super prijst bier aan met 'Probleem'n? Poar neem'n!'

'Probleem'n? Poar neem'n!' staat in vetgedrukte letters boven de aanbieding. ,,De credits hiervoor gaan naar een vulploegmedewerker, die deze creatieve aanprijzing heeft bedacht. Het leek ons een leuke, grappige actie. Met een glimlach de feestdagen in’’, zegt bedrijfsleider Erwin Arentsen van het Plus-filiaal aan de Dingstraat in Winterswijk. Supermarkteigenaar Jeroen Bruggers is dat met hem eens. ,,Creatieve en spraakmakende acties zijn altijd goed’’, zegt hij.



Facebook

De slogan is gebaseerd op de Facebookpagina Poar Neem'n. Deze pagina, geliket door bijna 160.000 mensen uit voornamelijk Achterhoek en Twente, is gevuld met gortdroge oostelijke humor, vaak gericht op alcohol(consumptie). ,,De pagina is enorm populair en veel mensen zullen de slogan dan ook meteen herkennen als ze 'm zien’’, meldt Arentsen.