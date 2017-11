Woede om 'gerichte aanslag' met schot hagel op pony Diet

Eekhof heeft geen idee wie de dader zou kunnen zijn. Boze buren? ,,Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Natuurlijk hebben we wel eens een akkefietje, maar zoiets doen we hier niet. Ik heb echt geen flauw idee.’’



Pony Diet woont al negen jaar bij de familie Eekhof. ,,Ze is eigenlijk een Kaspisch paardje. Ik kan met haar lezen en schrijven. We hebben een tweespan, waar we haar samen met Arie voor laten lopen. Gewoon als hobby een uurtje rijden. Heerlijk. Mooi ook om te zien hoe zorgzaam Arie is ten opzichte van Diet, nu ze het zo moeilijk heeft. Ik hoop maar dat de dader gevonden wordt. De politie heeft het in ieder geval serieus opgepakt. Nu is het wachten op reacties.’’