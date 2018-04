Woede om vernielen nesten met roekeneieren door gemeente

Volledig scherm Een van de roekeneieren op de grond, nadat gemeentemedewerkers nesten uit de bomen hebben getrokken in het Kernspark in Gendringen. © Marcel Bressers Zeker drie eieren zijn daardoor gesneuveld in het Kernspark in Gendringen, waar de gemeente sinds ongeveer twee jaar de overlastgevende roekenkolonie bestrijdt.



Omdat inheemse vogelsoorten niet zomaar verstoord mogen worden, is daarvoor in 2015 een ontheffing gegeven. Daarin staat: 'Het verwijderen en verplaatsen van nesten moet vóór aanvang van het broedseizoen geschieden'.

Leden van de Wild Beheer Eenheid (WBE) Gendringen-Bergh 'lezen' aan het roekengedrag of er eieren zijn gelegd en het broedseizoen is begonnen. Dit is niet goed gebeurd, blijkt uit de eieren die op de grond lagen nadat de nesten op 5 april uit de bomen waren getrokken. ,,Ik heb drie eieren geteld en gefotografeerd’’, zegt Marcel Bressers, inwoner van Gendringen en natuurliefhebber. ,,Toen ik een medewerker van de WBE daar op wees, wist hij niets te zeggen.’’

Quote De inhoud van de klacht is serieus genoeg om het te gaan onderzoeken. Provinciewoordvoerder Bressers, zelf eigenaar van twee tamme raven, zag dat de eieren de volgende dag weg waren. ,,Ik denk dat marters ze hebben meegenomen.’’



Hij heeft een klacht ingediend bij de provincie Gelderland, die sinds de invoering van de Natuurwet op 1 januari 2017 naleving van de ontheffing controleert. Er is een onderzoek gestart. ,,Daarbij kijken we of aan alle eisen en regels uit de ontheffing is voldaan. Dat weten we nog niet, maar de inhoud van de klacht is serieus genoeg om het te gaan onderzoeken’’, zegt provinciewoordvoerder Everdien Gunsing. ,,We verwachten binnen twee weken duidelijkheid.’’

Ontkenning

Oude IJsselstreek ontkent dat de 'nestactiviteiten' van de vogels al waren begonnen. ,,We hebben afgelopen weken drie keer nesten verwijderd. Daarbij letten we uiteraard op of er eieren in liggen’’, meldt een woordvoerder. In de nesten zelf wordt niet gekeken. ,,Aan het gedrag van de roeken lezen WBE-medewerkers of er eieren in het nest zitten. Uit die controle bleek dat de nestactiviteiten op 5 april nog niet waren begonnen.’’

De gemeente weet niet hoe het kan dat er dan toch roekeneieren op de grond lagen. Ook Gerard Evers van WBE Gendringen-Bergh heeft daar geen verklaring voor. Volgens hem is het niet de bedoeling nesten met eieren te verwijderen.

Dat dat nu wel is gebeurd, maakt de Vogelbescherming woedend. ,,Het ligt niet vast wanneer het broedseizoen begint. Maar over het algemeen is duidelijk dat alle vogelsoorten vanaf medio maart broeden. Dat de gemeente op 30 maart en 5 april nog nesten heeft verwijderd, is veel te laat en slaat nergens op’’, zegt woordvoerder Chris-Jan van der Heijden. ,,Als aan het roekengedrag niet is herkend dat er al eieren waren, hebben de mensen die dat hebben beoordeeld er geen verstand van.’’

De Vogelbescherming kondigt stappen tegen de gemeente aan, als blijkt dat de nesten bewust zijn verwijderd terwijl bekend was dat er eieren in lagen.

Volledig scherm Eén van de roekeneieren op de grond, nadat gemeentemedewerkers nesten uit de bomen hebben getrokken in het Kernspark in Gendringen. © Marcel Bressers

Volledig scherm Eén van de nesten van roeken op de grond, nadat gemeentemedewerkers de nesten uit de bomen hebben getrokken in het Kernspark in Gendringen. © Marcel Bressers

Volledig scherm Eén van de roekeneieren op de grond, nadat gemeentemedewerkers nesten uit de bomen hebben getrokken in het Kernspark in Gendringen. © Marcel Bressers

Volledig scherm Eén van de roekeneieren op de grond, nadat gemeentemedewerkers nesten uit de bomen hebben getrokken in het Kernspark in Gendringen. © Marcel Bressers

Volledig scherm Gemeentemedewerkers controleren een nest, dat zojuist uit de bomen is getrokken in het Kernspark in Gendringen. © Marcel Bressers