Wolf bijt 3 schapen dood in Veldhoek

Café Doesburg door burgemeester gesloten na illegaal gokken

12:23 DOESBURG - Café Reina in Doesburg is zijn vergunning kwijt. Burgemeester Loes van der Meijs heeft die ingetrokken omdat er illegaal werd gegokt in het cafe aan de Kraakselaan. Dat blijkt uit onderzoek dat de politie afgelopen weekend heeft gehouden.