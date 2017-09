Wolf met pijn in het hart gedood: 'Ze groeide voor onze ogen op'

Het dier bleef buiten bereik van de mensen. ,,Ze was erg slim. Ze had steeds snel door wat we probeerden te doen", zegt Westerhoff-Boland. Schrijnend is het feit dat de wolvin meerdere keren rond het wolvenverblijf heeft rondgehangen. ,,Ze wilde terugkeren naar de roedel, maar kwam het hek niet meer over’’, zegt Patrick Rutjes uit Sinderen, dierenverzorger in de Anholter Schweiz. Als er mensen in beeld kwamen om haar te helpen, vluchtte ze weg.



Zondagochtend probeerde de het roofdier het park uit te komen. ,,En ze was vastbesloten’’, zegt Rolf Schwartke, boswachter en ook bij de operatie betrokken. Hij werd zaterdag bij een eerdere poging de wolf te vangen, door het dier in zijn voet gebeten. Tot zijn geluk had hij schoenen met stalen neuzen aan. Toen de wolvin werkelijk over het hek probeerde te klimmen, is ze door Duitse veiligheidsdiensten doodgeschoten. ,,We hebben het besluit met pijn in het hart genomen’’, zegt Westerhoff-Boland.