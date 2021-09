Zaklamp omgebouwd tot explosief: Duitse politie zoekt maker die met bom sigaretten wilde stelen

Voedselver­gif­ti­ging staat tweede toernooize­ge op rij in de weg voor Hogenkamp

27 september JOHANNESBURG - Van twee jaar zonder toernooizege naar twee prijzen in zeven dagen: Richel Hogenkamp was er dichtbij, maar afgelopen weekeinde kwam er op bittere wijze een einde aan haar succesjacht. De tennisster uit Doetinchem liep tijdens een ITF-toernooi in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg een voedselvergiftiging op en staakte in de finale de strijd al na twee games.