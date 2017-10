Zanger rockband Bökkers krijgt klappen in Utrechtse kroeg

Lintje voor dirigent Piet van der Sanden van Ulfts Mannenkoor

22 oktober MEGCHELEN - Locoburgemeester Peter van de Wardt van Oude IJsselstreek heeft gistermiddag in zaal Ter Voert in Megchelen een koninklijke onderscheiding - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - uitgereikt aan Piet van der Sanden uit Oss. Hij nam afscheid van het Ulfts Mannenkoor, waarvan hij sinds 1984 dirigent was.