Zeer opvallende knalgele groepsfiets gestolen

Wethouder wil face-to-face en niet via Facebook

1 maart ZELHEM - Ongenuanceerde reacties op Facebookpagina Je bent een Zelhemmer als... noopten Bronckhorst-wethouder Antoon Peppelman (PvdA) tot actie. Hij daagde inwoners donderdag uit voor een gesprek. Niet via Facebook, maar face-to-face in De Groes in Zelhem.