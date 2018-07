Zelfmoord na chantage met naaktbeelden: zaak met Ulftenaar wordt opgeschort

Dat bleek dinsdag in de rechtbank, zo meldt Dagblad van het Noorden.

De verdachte (23) uit het Gelderse Ulft deed zich op dating-app Tinder voor als een vrouw van 20 jaar. Hij noemde zichzelf Lynn. Een student uit Beilen kwam met de 'vrouw’ in contact. Het contact verliep al snel via WhatsApp. De verdachte maakte seksuele toespelingen en bewoog de Beilenaar ertoe naaktbeelden te sturen.

Chantage

Met deze naaktbeelden werd de man vervolgens gechanteerd. Het slachtoffer kreeg een bericht dat de beelden op zijn school, de Hanzehogeschool in Groningen, zouden worden verspreid als hij geen tegoed van 100 euro zou overmaken. Direct na de eerste betaling vroeg de man weer om geld. Na twee keer te hebben betaald gaf de Beilenaar aan dat hij geen geld had. De man schreef ook aan de verdachte, van wie hij nog steeds dacht dat het een meisje was, dat hij een einde aan zijn leven zou maken. Maar toch volgde een nieuwe bedreiging.

Zelfdoding

Een uur later sprong de jongen voor het verkeer op de A28. Dat gebeurde in de nacht van 13 op 14 januari 2017. Hij werd geraakt door een auto en twee vrachtwagens en was op slag dood. Na de zelfdoding ontdekte de politie dat het slachtoffer werd gechanteerd en werd een groot onderzoek gestart. De verdachte heeft bekend dat hij 100 mannen op soortgelijke wijze heeft gechanteerd. Hij zegt dat hij zich kapot schaamt. De man uit Ulft heeft verklaard dat hij gokschulden had.

Quote Maar je stopte niet, zelfs niet toen hij zei: dan maak ik een einde aan mijn leven. Vader van het slachtoffer

De vader van het slachtoffer uit Beilen maakt gebruik van het spreekrecht voor nabestaanden: ,,Toen mijn zoon twee keer geld had betaald vroeg hij je om te stoppen. Maar je stopte niet, zelfs niet toen hij zei: dan maak ik een einde aan mijn leven. Hij is zo door jou tot wanhoop gebracht dat hij niet meer verder kon. Hij had naar de universiteit gekund en hij zou ook naar China gaan. Hij had ambities in de politiek. Iedereen die hem gekend heeft, mist hem verschrikkelijk.”

Officier: dood van man uit Beilen onlosmakelijk met zaak verbonden

Volgens de officier van justitie heeft het slachtoffer zeer waarschijnlijk zijn telefoon bewust achtergelaten in slaapkamer, omdat hij wilde dat de verdachte vervolgd zou worden. Hij heeft dat ook geschreven in een van zijn laatste appberichten.

Vijf andere slachtoffers uit Gelderland en Zuid-Holland hebben ook aangifte gedaan tegen de man. De officier zegt dat de verdachte niet wordt vervolgd voor dood door schuld. ,,Maar de dood van Stefan is onlosmakelijk met deze zaak verbonden.” Volgens de psycholoog die de verdachte heeft onderzocht heeft hij meerdere stoornissen. Hij wordt licht verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

Extra psychiatrisch onderzoek

Advocaat Peter Plasman heeft de rechtbank verzocht om de zaak aan te houden voor nader psychiatrisch onderzoek. Hij doet dat vanwege de hoogte van de eis. Maar vooral ook omdat de rechtbank zich ook af vroeg of zij voldoende is geïnformeerd over de psychische gesteldheid van de verdachte en zijn reactie dat hij niet voor zichzelf instaat.