Zes kerken sluiten in parochie St. Ludger in Oost-Achterhoek

LICHTENVOORDE - De parochie St. Ludger sluit tussen nu en 2026 de katholieke kerken in Bredevoort, Harreveld, Mariënvelde, Meddo, Vragender en Aalten. Dit vanwege het teruglopende kerkbezoek. Dit laat de parochie weten in een persbericht.

De parochie wil de kerk St. Helena in Aalten dit najaar al verkopen. ,,De verkoop van de pastorie is al zeker'', zo laat Jos Rosendaal, vicevoorzitter van de St. Ludgerparochie weten. ,,Over de kerk zijn afspraken gemaakt met de koper.'' Wie de koper is van de pastorie wil Rosendaal nog niet zeggen.

De kerken in Lichtenvoorde, Winterswijk en Zieuwent blijven vooralsnog behouden voor liturgische functies, volgens de parochie. Dat betekent dat op termijn in Lichtenvoorde nog wekelijks een eucharistieviering wordt gehouden. ,,Ook in Winterswijk en Zieuwent worden vieringen gehouden'', zegt Rosendaal. ,,Maar niet wekelijks. Wanneer dat ingaat hangt af van de grootte van het pastoraal team. Nu bestaat dat nog uit 4,2 fte, maar volgend jaar gaat er bijvoorbeeld al een pastoraal werker met pensioen.''

Dat pastoraal team heeft behalve de St. Ludgerparochie ook de parochie St. Paulus (Groenlo en omstreken) onder de hoede. Of ook daar op korte termijn sluitingen zijn te verwachten is onduidelijk. ,,Wel is er een beleidsplan in de maak'', zegt Herman de Jong, die pastoor is in beide parochies. ,,Of het ook in de St. Paulus tot sluitingen komt kan ik nu nog niet zeggen.''

2026