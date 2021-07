Maar soms komt er die ene Achterhoeker op je af gestiefeld die al van verre enthousiast begint te zwaaien. Dan is het bukken en wegwezen. Dan hebben ze weer een mop die ze kwijt moeten: ,,He-j Miggelbrink, wet i-j weurum een kip...”. Wij Achterhoekers hoeven dat echt niet te weten van die kip of van die vrouw of dat hundje.



We kennen die man. Zijn gevoel voor humor is ver onder nul en die kip ver over datum. Wacht je niet op de clou, dan blijven ze je achtervolgen met die kip. De hele supermarkt door.