Zin in een pintje? De regionale biercultuur viert hoogtij; dit zijn ‘onze’ brouwerijen

Bourgondische Broeders, Lichtenvoorde (2019). 140 hectoliter per jaar

Het idee van de Bourgondische Broeders om zelf bier te brouwen is in 2017 ontstaan uit liefde voor speciaalbier en het ambacht. Tijdens menige thuisbrouwsessies is in eigen beheer een aantal bieren ontwikkeld. Nadat de brouwers hun 30 liter-ketel waren ontgroeid, zijn ze in het voorjaar van 2019 gestart met het brouwen van bier dat voor de verkoop is bestemd.