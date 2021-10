Zo bouwt Achterhoeker Mickel (45) een exacte kopie van de 12 meter lange dinosaurus Trix

Van Trix zijn nu twee replica’s gemaakt. De eerste staat in een museum in het Japanse Nagasaki. De tweede in Brussel, als onderdeel van een rondreizende tentoonstelling. Mickel van Leeuwen (45), ministerieel erkend preparateur uit de Achterhoek, bouwde ze allebei op. Een vraaggesprek.

Vertel eens: hoe bouw je een dino?

,,Het originele skelet staat in Naturalis en is daar botje voor botje gescand. Onder meer met speciale handscanners. Dat is in een computer gegaan en met een 3D-printer uitgeprint. Daarna moet je de onderdelen glad schuren en stuk voor stuk in acht kleurlagen overschilderen, zodat ze lijken op het gefossiliseerde origineel. Bij de eerste kopie zat ik naast het origineel in Naturalis, om het zo echt mogelijk te laten lijken. Bij de tweede ben je al een paar maanden aan het schilderen en heb je de botten al zo vaak in handen gehad, dat je er handigheid in krijgt.”