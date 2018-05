Zo gaat André van der Leij (68) toch naar het WK

Doetinchem wil 15 windmolens en vraagt burger op welke plek

7:05 DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem gaat de burger vragen op welke plekken in het buitengebied het best zonneparken en windmolens kunnen worden gebouwd. Wethouder Frans Langeveld denkt dat er plek is voor 15 windmolens in de gemeente.