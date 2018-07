Zo sloten Gerrit en Monique uit Groenlo hun bruiloft af

Meubelfa­briek Bannink maakt doorstart met helft personeel

7:29 BORCULO - Het onlangs failliet verklaarde Bannink Stoel en Meubelfabriek (BSM Factory) in Borculo maakt een doorstart. Vanaf deze week is de meubelfabriek die al vanaf 1906 in Borculo gevestigd zit, weer in bedrijf. Helaas is dat met de helft van het personeel, meldt Tim Orriëns van BSM Factory.