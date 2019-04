Zó werd tweeduizend jaar geleden ijzer gemaakt!

Het is vanwege die oer in de grond dat er ooit een ijzerindustrie is ontstaan in Ulft. Paul Klaasen van de Ulftse afdeling van de Europese Ring van IJzersteden greep de kans direct aan en organiseerde een evenement. Teams uit Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben hun tenten opgeslagen aan de oever van de Oude IJssel. Ze bouwen ovens van leem waarin het oer bij 1200 graden wordt omgezet in ijzer.

Notre Dame

Een Franse groep heeft een oven gebouwd in de vorm van een gotische kathedraal met twee torens. Hij lijkt verdacht veel op de Notre dame in Parijs, waar deze week een grote brand uitbrak. ,,Dat is toeval’’, lachen ze veelbetekenend. Of ze er ook ijzer in gaan maken? ,,Als God met ons is.’’ De ovens zijn nog tot en met zondag in werking te zien.