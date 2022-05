Zoektocht naar tien ‘Doetinchemse’ schilderijen van Herman Brood uit 1997: ‘Binnen 5 minuten had hij het schilderij klaar’

Van één portret is in ieder geval bekend waar het is: dat hangt al 25 jaar bij de entree naar de keuken van eetcafé Jansen.



,,Ik ben de persoon rechts”, zegt Bennie Hiddink, al drie decennia uitbater van het bekende eetcafé aan de Waterstraat in hartje Doetinchem. Hiddink antwoordt daarmee op de vraag of hij vindt dat hij lijkt op de schepping van Herman Brood en voegt toe: ,,Het was wel 25 jaar geleden.”



Links is een deels naakte vrouw afgebeeld. ,,Herman heeft het met mij vooraf niet over vrouwen gehad”, zegt de uitbater. ,,Maar dit zag hij blijkbaar in mij. Niet zo best natuurlijk...”