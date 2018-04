‘Zonde om nu te stoppen met bus tussen Aalten en Bocholt'

Gemor over verdeling kosten glasvezel Bronck­horst

7:13 OLBURGEN - ,,Ik moet in Olburgen 1.600 euro aansluitkosten betalen voor de aanleg van glasvezel, terwijl ze er 6 kilometer verderop in Steenderen niets voor hoefden te betalen.’’ In een brief aan de gemeenteraad stelt Tom Zantboer deze ongelijkheid in de gemeente Bronckhorst aan de kaak.