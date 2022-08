Zorgen om peil van Oude IJssel door droogte; waterschap neemt maatregelen

Auto opladen aan openbare laadpaal? Dan moet je in deze gemeente heel wat kilometers afleggen

ARNHEM - Je wil op vakantie of naar je werk, maar je auto is nog niet opgeladen. Dan moet je in in sommige gemeentes in de regio nog een behoorlijke afstand afleggen om een laadpaal te vinden. In de gemeente West Maas en Waal moet je namelijk gemiddeld zestien kilometer rijden om aan de straat te kunnen laden. In de gemeente Arnhem is de gemiddelde afstand tot een laadpaal 25 keer kleiner en die 670 meter is goed te voet af te leggen.

9 augustus