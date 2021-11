Zorghotels voor corona-patiënten hoeven nog niet open: ‘Laten we voorkomen dat het zover komt’

Veilig­heids­re­gio opent zorghotel in de Achterhoek voor coronapa­tiën­ten

LOCHEM - De Achterhoek krijgt een eigen zorghotel voor mensen met coronaklachten. In Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen is ruimte gemaakt voor 115 tijdelijke opvangplekken. Het zorghotel is bedoeld voor mensen die last hebben van coronaklachten en thuis niet verzorgd kunnen worden.

