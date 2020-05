Zorgwekkend rapport slaat alarm: toekomst zorg Achterhoek in de knel

Trouwring duikt na 38 jaar op in eigen tuin

18 mei AALTEN - Hans Luijmes heeft na 38 jaar zijn trouwring weer terug. Zondagavond vond de Aaltenaar de ring, met daarin de naam van zijn vrouw Gerda en de huwelijksdatum 15 februari 1974 erin gegraveerd, terug: in zijn eigen tuin. ,,Stomverbaasd was ik, ik was ook even van mijn à propos.”