Zutphense agenten stuiten bij toeval op Turkse man die nog 6 jaar moet brommen

Een 31-jarige Turkse man is afgelopen weekend opgepakt in Zutphen. De man moet nog een celstraf van ongeveer 6 jaar uitzitten in zijn geboorteland.

Dit weekend vond het Bokbierfestivalplaats in Zutphen en daarbij controleerde de politie natuurlijk op alcohol en op andere strafbare feiten. Tijdens een doodnormale controle van een voertuig op de Beethovenstraat was het raak. De bestuurder bleek gesignaleerd te staan.

Nu stuit de politie wel vaker op personen die nog wat nachtjes in de cel moeten doorbrengen, maar dat zij nu iemand tegen het lijf liepen die nog zes jaar moet brommen is niet alledaags. De man die nog exact 2.196 dagen de cel in moet voor een ernstig geweldsdelict is meegenomen naar het cellencomplex. Op die locatie is een procedure in gang gezet voor uitlevering aan Turkije.