Zwarte Cross herleeft in Twentse dorpje Saasveld

Zwemmers snijden zich aan glas in het Hilgelo­meer

28 juli WINTERSWIJK - Bij en in het Hilgelomeer in Winterswijk is glas aangetroffen. Bezoekster van het strand Laura te Riet uit Winterswijk heeft zich flink gesneden en waarschuwt nu andere bezoekers via haar Facebookpagina. ,,Even goed opletten waar jullie en jullie kinderen en honden lopen.’’