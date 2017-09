Zwarte Cross schaft kortingen af, snelle beslissers zijn duurder uit

Ook festivalgangers die drie dagen naar het festival gaan, maar niet blijven slapen, moeten dieper in de buidel tasten.

55 euro

De kampeerders betalen 55 euro meer dan afgelopen jaar. Tijdens de Grote Denkerskorting kostte een campingkaart 75 euro. Aankomend jaar kost de campingkaart 120 euro. Vijf euro goedkoper dan een ticket voor Zwarte Cross 2017 tijdens de reguliere verkoop, maar veel duurder dan een ticket met vroegboekkorting.

Duurder

Ook de driedaagse-festivalganger zonder slaapplek op het Zwarte Cross-terrein betaalt meer. De snelle beslissers betaalden vorig jaar 55 euro voor een drie dagen entree. Dit jaar zijn zij bijna 30 euro duurder uit. Wie drie dagen wil gaan, wordt door het afschaffen van de driedagenkaart en de vroegboekkorting namelijk 'gedwongen' drie losse dagkaarten te kopen. Totaalprijs: 82,50 euro.

Aantal dagkaarten

Het afschaffen van de meerdagenkaart is volgens de Feestfabriek B.V. om de beschikbaarheid van het aantal dagkaarten te vergroten. Het afgelopen jaar waren de Cross-kaarten voor de zaterdag, zondag én de camping al in november 2016 uitverkocht. ,,Het wegvallen van de 3-dagenkaart maakt het aanbod voor tickets bovendien overzichtelijker, voor de Zwarte Cross 2018 zijn er vijf ticketsoorten verkrijgbaar’’, laat de organisatie weten.



Door het schrappen van de Grote Denkerskorting kan de Zwarte Cross voor 2018 de ticketprijzen 'voor iedereen verlagen'. De prijzen van zowel de dagkaarten als de campingkaarten voor de aankomende editie zijn bijna 10 procent in prijs verlaagd.

Facebookreacties

Onder een bericht van de Zwarte Cross op Facebook laten tientallen mensen hun ongenoegen weten over het vervallen van de Grote Denkerskorting. ,,Klinkt leuk: verlaagd ticketprijzen, maar intussen zijn we veel duurder uit!!!’’, laat Annette Westerveld weten. Ook Kelly Hoving is niet blij: ,,Verlagen van de ticketprijzen? Al jaren de kaarten in de voorverkoop gekocht en ik weet zeker dat ik 7,50 euro goedkoper uit was met een dagkaart. En waar zijn de 3-dagen kaarten?’’

Tickets voor de Zwarte Cross 2018 zijn verkrijgbaar vanaf 18 november om 11:00 uur via de website van de Zwarte Cross en in alle 480 Primera-vestigingen in Nederland.