Zwarte Cross: trots op 98 procent van de bezoekers, schoonmaak terrein moet volgend jaar beter

Dat zegt festivaldirecteur Ronnie Degen, terugblikkend op de 24ste editie van het Achterhoekse festival. ,,Het is niet dat er helemaal niks is gebeurd, maar dat is ook onvermijdelijk met elke dag 66.500 mensen op het terrein.”



Mensen die wel betrokken zijn geweest bij incidenten dit weekend, zijn de komende jaren niet meer welkom op het festival. Dat geldt onder meer voor de man die vrijdag op de Megatent klom en op de grond werd ingerekend door beveiligers. ,,Dat soort idiote acties willen we hier niet hebben”, zegt Degen duidelijk.