Zwarte Cross verwacht primeur: uitverkoop vóór aanvang festival

Triggerfinger en De Dijk eerste namen Zwarte Cross

15:29 LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross heeft eerder dan gebruikelijk de eerste grote namen bekend gemaakt voor de editie in 2018. Bands als Triggerfinger, De Dijk en the Band of Heathens treden in het weekeinde van 12 tot en met 15 juli op in Lichtenvoorde.