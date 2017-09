Zwarte Cross vindt controle op roken ‘betutteling’ en zet verslag controleur op Facebook

In dat ‘relaas van bevindingen’ wordt in ambtelijke taal de controleronde over het festivalterrein beschreven. Die was op vrijdag 14 juli, om drie minuten over elf ’s avonds. De Feestfabriek vindt de uitgevoerde controle op het rookverbod maar niks. Dat blijkt in ieder geval uit de toevoegingen ‘veel leesplezier’, ‘betutteling’ en ‘net een echte baan’.



In het relaas van de NVWA-inspecteur wordt beschreven hoe deze diverse tenten van de Zwarte Cross bekijkt. 'Ik zag dat buiten op de tent ‘Megatent’ aanduidingen ‘roken verboden’ of andere mededelingen met dezelfde strekking waren aangebracht.' Die Megatent (en de andere tenten) worden door de NVWA-inspecteur als een horecagelegenheid gedefinieerd, omdat er mensen achter de bar werk verrichtten, zoals het inschenken van drankjes.

Uitgedrukte sigarettenpeuken

In deze tent ziet deze inspecteur geen duidelijke zichtbare aanduidingen met ‘roken verboden’. Hij (of zij) beschrijft dat wel meteen merkbaar is dat er in de Megatent wordt gerookt. 'Ik rook direct bij binnenkomst in de tent een penetrante geur van tabaksrook. Ik zag op de grond uitgedrukte sigarettenpeuken liggen. Ik zag midden in de ruimte honderden personen staan met een brandende sigaret in hun hand.'

De beschrijving van de NVWA-inspecteur is helder: 'Ik zag dat een aantal van deze personen een blauw/grijze rookwalm uitbliezen en hun as aftikten op de grond in het zicht van de personen achter de bar.' De inspecteur merkt ook op dat de mensen die in die ruimte aan het werk waren de bezoekers er niet op wezen dat er in deze Megatent niet gerookt mocht worden.

Opstijgende rookpluimen

In de tent genaamd ‘Undercover’ ziet de inspecteur een herhaling van wat zich ook in de Megatent afspeelde, maar hier hangen op pilaren mededelingen dat er niet gerookt mag worden. Dat gebeurt volop: de inspecteur rept ook hier van de penetrante geur van tabaksrook, uitgedrukte sigarettenpeuken, brandende sigaretten en opstijgende rookpluimen.

In het relaas van de NVWA-inspecteur wordt niets gezegd over maatregelen die de NVWA neemt naar aanleiding van de overtreding van de wettelijke rookregels. Het oordeel van de organisatie van de Zwarte Cross is simpel. 'Als Feestfabriek is de meest gehoorde vraag: ‘Bunt jullie now ’t hele jaar bezig met de Zwarte Cross? Het antwoord is ja. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld met echt belangrijk zaken zoals dit hier.'