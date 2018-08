Zwarte Cross week verplaatst vanwege GP-kalender

Man (42) betrapt op rijden onder invloed

13:41 LOERBEEK - Een 42-jarige inwoner van de gemeente Zevenaar is gisteren op de Didamseweg in Loerbeek betrapt op rijden onder invloed. Even later blies hij bij een alcoholtest op het politiebureau een waarde van 930 Ugl (de strafbare grens ligt bij 220 Ugl, voor beginnende bestuurders bij 88 Ugl).