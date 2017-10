7 dagen, 7 vragen

Justitie in Duitsland wil 96-jarige oud-kampbewaker voor de rechter

11:37 Een 96-jarige voormalig kampbewaker is in zijn woonplaats Frankfurt aangeklaagd wegens hulp bij moord. Dat liet justitie in Duitsland vandaag weten. De rechtbank moet nu nog beslissen over het tot een zaak tegen de oud-SS'er komt.