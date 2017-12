7 dagen, 7 vragen

Russische hacker die straf van 27 jaar uitzit, krijgt er nog 28 jaar cel bij

18:06 De zoon van een Russisch parlementslid is opnieuw twee keer veroordeeld voor een grote cyberkraak in de Verenigde Staten. De 33-jarige Roman Seleznev kreeg veertien jaar celstraf in de staat Georgia en ook veertien jaar in de staat Nevada.