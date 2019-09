Botsing vliegtuig en drone steeds dichterbij

,,Als het zo doorgaat, is het een kwestie van tijd voordat er ongelukken gebeuren’’, zegt plaatsvervangend Inspecteur-Generaal Frank van Diepenbeek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uit een nieuw rapport van de organisatie blijkt dat er steeds meer drones zijn die ook nog eens hoger vliegen en vaker worden waargenomen in de buurt van vliegvelden. Het risico op botsingen neemt daardoor toe.

In 2018 ging het zeven maal op het nippertje goed in het luchtruim tussen vliegtuigen en drones: vijf keer was er een bijna-botsing met een passagiersvliegtuig en twee keer met een privé-vliegtuig. Daarnaast ontving het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) in 2018 vijf meldingen over ambulancehelikopters die hinder ondervonden van in de buurt vliegende drones. Niet eerder werd er zo vaak aan de bel getrokken.