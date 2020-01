Burgemeester Wijk bij Duurstede gaat niet in de stad maar in Langbroek wonen

,,Van de twee laatste burgemeesters woonde Tjapko Poppens in Wijk en Guus Swillens in Cothen. Langbroek is dus aan de beurt’', grapt ze.

,,Wat echt de doorslag gaf: ik wil me voor honderd procent geven in mijn werk. Voor een goede balans heb ik tijd voor mezelf nodig. Om naar buiten te staren over weilanden en om hard te lopen. Een dag niet gelopen is een dag niet geleefd’', zegt Meerts. Ook belangrijk voor haar keuze: haar twee kinderen waren laaiend enthousiast over het huis in het Langbroekerweteringgebied. ,,Of het niet te ver van het gemeentehuis is? Absoluut niet. Ruim drie kilometer. Voor Rotterdamse begrippen woon je dan in Kralingen Noord.’'