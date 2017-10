Chelsea en Roma strijden om koppositie

Groningse kinderen lijden onder aardbevingen en de gevolgen ervan

5:39 Er is 'op alle fronten' te weinig aandacht voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen. Kinderombudsman Margrite Kalverboer concludeert dat op basis van een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd. Uit de studie blijkt dat een deel van de ondervraagde jongeren last heeft van de aardbevingen en de gevolgen ervan.