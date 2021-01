Confrontatie tussen politie en illegale demonstranten: Museumplein wordt leeggeveegd

'Biden wil vanaf dag één aantal besluiten Trump ongedaan maken’

12:24 Aankomend Amerikaans president Joe Biden wil in de eerste tien dagen na zijn aantreden tientallen zogeheten executive orders (presidentiële bevelen) uitvaardigen waarmee hij een aantal politieke beslissingen van zijn voorganger Donald Trump ongedaan wil maken. Dat schrijft de New York Times die over de plannen van de toekomstige regering beschikt.