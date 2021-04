Dankzij de lintjes gaat het even over alles wat goed gaat in Nederland

In het Westland was eens een echtpaar, dat door de burgemeester tussen anderen op een podium was gezet. Ze begrepen maar niet waarom ze daar zaten, tussen de mensen die van een lintje werden voorzien. Martine van Grieken van de Kanselarij der Nederlandse Orden ziet het nog voor zich. ,,Het was ze volstrekt onduidelijk. Maar deze mensen hadden twintig jaar lang kinderen opgevangen in hun eigen gezin. Niet twee per jaar, maar wel een stuk of acht.”