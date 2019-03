De Grote Issuekalender: maart

Burgemees­ter Heerlen stapt op om commotie om sollicita­tie

28 februari Ralf Krewinkel neemt ontslag als burgemeester van het Limburgse Heerlen. Dat doet hij nadat hij in opspraak kwam omdat hij had gesolliciteerd naar de burgemeesterspost in Kerkrade tijdens zijn ziekteverlof. Zijn sollicitatie leidde tot harde kritiek van de Heerlense gemeenteraad.