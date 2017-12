De Roon en Hateboer tegen Dortmund, Depay en Tete loten Villarreal

Lyon bereikte vorig seizoen de halve eindstrijd van de Europa League, waarin Ajax te sterk was. Op dit moment staat Lyon op de gedeelde tweede plaats in de Ligue 1. Villarreal is de huidige nummer zes in de Spaanse Liga.



Marten de Roon en Hans Hateboer kenden met hun club Atalanta Bergamo geen prettige loting. De Italianen moeten het in februari opnemen tegen de Duitse topclub Borussia Dortmund, dat afgelopen weekeinde trainer Peter Bosz aan de kant zette.



Dortmund eindigde in de Champions League als derde in de groepsfase, net als Spartak Moskou. De Russische kampioen, waar Oranje-international Quincy Promes vaak van grote waarde is, neemt het in de volgende ronde van de Europa League op tegen Athletic Bilbao uit Spanje.