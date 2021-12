De taart viel in stukken, de brandweer bluste de fonduebrander: niet overal verliep het kerstdiner perfect

Nederland vierde kerst thuis, maar ondanks alle voorbereidingen liep vooral het kokkerellen niet overal van een leien dakje. Over de fonduebrander die maar vlammen, tot het diner eindigde in een politieauto en het dessert dat in stukken in de koelkast belandde: wij vroegen lezers naar hun kerstmissers.

Wendy de Vreugd had alle ingrediënten gekocht om lekker aan de pizza te gaan, op eerste kerstdag. Had ze de kinderen beloofd. Toen kwam ze gisteren tot een ontdekking die dat leuke plan prompt in het water deed vallen. ,,Ik had alles in huis, behalve de pizzarette zelf. Die had ik uitgeleend aan mijn zus, en die komt morgen pas.” Uiteindelijk zat het gezin gisteravond daarom aan de borrelhapjes, laat ze met een lach weten. En de pizza? Die is naar morgen verschoven. ,,Derde kerstdag, de kinderen vonden het prima.”

Zo liep het in meer huizen anders dan gedacht, op de kerst die wel thuis gevierd moest worden. Stortten de thuiskoks zich vrijdag nog vol goede moed in lange rijen bij de slager en laveerden ze door volle supermarkten, op zaterdag werd maar weer eens duidelijk dat de realiteit soms (of in coronatijd best vaak) weerbarstig kan zijn.

Taart

Zo haalde Marieke haar monchoutaart uit de koelkast. ,,De springvorm schoot los, met als resultaat de gehele taart die door de koelkast lag.” Daar ging het dessert. Bij een andere woning ging iets anders eraan: de partytent. ,,Sinds een paar jaar houden we met kerst een winter barbecue. Omdat het best koud zou zijn wilden we een partytent opzetten en daarin een heater ophangen,” laat Frieda Huttinga weten. Het ding stond bijna - de kerstverlichting zou er nog wel in moeten - toen een plotse windvlaag meedogenloos toesloeg. ,,De tent lag op het dak, stangen verbogen en gebroken, dus rijp voor de stort.”

Volledig scherm De tent van Frieda en Marco ging met kerst het dak op. © privebeeld

Bij de familie Vrisekoop was het een kleinkind, dat de avond een onverwachte wending gaf. De 5-jarige was in de weer met ‘tovertaartjes’. Daarvoor werd ook het bakje met olijfolie gebruikt, waar eerder nog de gevulde pepertjes in lagen. Dat merkte de familie pas toen het bakje viel en de olie op de kinderbroek en - erger - het vloerkleed belandde. Terwijl de kleuter het kerstdiner in overhemd, vlinderstrikje en onderbroek afrondde, werd op internet gezocht hoe vetvlekken uit tapijt moeten worden verwijderd. Of het vloerkleed het heeft overleefd, moet vandaag duidelijk worden.

Dat is overigens klein bier vergeleken met de ervaring van Sjoerd van Putten en zijn gezin - met zijn allen sloten ze het kerstdiner af in een politieauto. Dat kwam zo: ze zaten met zijn allen gezellig aan de kaasfondue - rustig, simpel, geen bezoek, gewoon met de kinderen van 6, 4 en de baby van twee weken - toen de brander maar bleef branden. Eerst werd er nog wat op Sjoerd gemopperd door zijn vrouw - vast teveel spiritus gebruikt, dek maar gauw af. Maar het dekseltje op de brander hielp niets. Naarmate de vlammen hoger werden, stegen ook de zenuwen. Het telefoontje naar de huldiensten eindigden met een afgezette straat, een zee van blauw licht voor hun huis en zij in die politiewagen dus, Sjoerds dochter had maar één schoen aan, zo haastig hadden ze het huis verlaten. De brandweer schoot te hulp, de schade viel uiteindelijk mee. Na een uur kon het gezin het huis weer in. ,,We hadden er een blusdeken opgelegd, dat heeft de brand vertraagd, anders had het veel heftiger af kunnen lopen.”

Maar wie deze kerst ook een misser had, kan zich troosten met de gedachte dat sommige daarvan uiteindelijk van die heerlijke verhalen worden, die met de kersten die nog gaan komen weer worden verteld en waaraan met een glimlach wordt teruggedacht.

Bubbelbadschuim

Arlette Walop schiet meteen die keer te binnen dat haar zus als tussengerecht spoom, een drankje van sorbetijs en mousserende wijn, had gepland. ,, We hadden een mooi kerstdiner met zijn drieën, mama, mijn zus en ik. Bij het openen van de champagne ‘plopte’ de fles niet. Jammer maar niet getreurd, dachten we, dan maar iets minder bubbels. Maar bij het inschenken kwam niets uit de fles. Blijkt het ‘bubble bath’ te zijn. Dus geen spoom, wél lekkere badschuim voor na het diner.”

En een heel andere anekdote uit de oude doos haalde dit jaar in dichtvorm een kerstkaart, die door een Nederlandse tante van Inge van Wijk vanuit Amerika naar haar werd verzonden. Het Engelstalige rijmpje bleek te draaien om de belevenissen om haar grootvader, die er na een kerstdiner dat lang geleden plaatsvond uitzag alsof hij ermee had geworsteld. Terwijl hij het vlees sneed, klapte de schaal om, waardoor het gerecht op zijn broek belandde. ‘Geen probleem, geen probleem', zei de man, waarna hij de hele boel met zijn handen uit zijn schoot schepte, om even later in gevecht te raken met de fles rode wijn. De kurk trok hij niet uit de fles, het ding belandde erin. ‘Geen probleem’, herhaalde de grootvader, niet wetende dat zijn shirt inmiddels bloedrood was. De volgende keer, merkte zijn vrouw na het proosten op, zou haar man er goed aan doen een zwempak aan te trekken.

Zo gaan sommige kerstmissers generaties mee.

