Deze foto's moet je gezien hebben

Turkije wil dat Tilburger (71) straf uit 1998 alsnog in Nederland uitzit

18:38 Turkije wil dat een 71-jarige Tilburger een straf uit 1998 alsnog gaat uitzitten in Nederland. Bij het Openbaar Ministerie (OM) in Breda is een verzoek ingediend om de celstraf van twaalf jaar die Mehmed P. in Turkije kreeg voor export van vijf kilo heroïne naar Bulgarije om te zetten naar een Nederlandse straf.