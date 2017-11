Deze foto's moet je gezien hebben

Rowin kan fluiten naar zijn ruimtereis van 73.333 euro

7:38 Rowin Hellings wilde niets liever dan in de voetsporen treden van astronauten Wubbo Ockels en André Kuipers. De oud-Helmonder (23) betaalde in 2012 zelfs ruim 73.000 euro voor de verwezenlijking van zijn droom om de ruimte in te gaan. Nu ruimtetoerismebedrijf XCOR failliet is verklaard ziet hij zijn droom in rook opgaan.