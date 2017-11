Deze foto’s moet je gezien hebben

Supermodel Naomi Campbell onder vuur vanwege dragen bontjas

8:13 De jas die Naomi Campbell vorige week droeg bij de lancering van de nieuwe Pirelli kalender, is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Het Britse supermodel had namelijk een gekleurde bontjas bij zich, die op de rode loper werd vastgehouden door haar goede vriend Sean Combs, beter bekend als Diddy. Hij droeg zelf een witte bontstola over zijn schouder.