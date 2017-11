Deze foto's moet je gezien hebben

Tóch celstraf voor Haagse 'borstendokter' Rock G.

14:19 De Haagse 'borstendokter' Rock G., die jaren geleden tientallen cosmetische operaties verprutste, moet een jaar de cel in. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag besloten. G. is veroordeeld voor mishandeling van negen patiënten. Hij is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk. Drie jaar geleden werd hij nog vrijgesproken.